Выразите скорость: а)24км/ч в м/мин б)360км/ч в км/мин в)60м/мин в м/с г)100м/мин в км/ч

Гость: Гость:

А) 24км/ч= 400 м/мин 1 километр в час = 16,667 метра / минута 24*16,667=400.008 округлянм=400 б) 360км/ч= 6км/мин 1 километр в час = 0,0167 км/мин 360*0,0167=6.012 округляем=6 в) 60м/мин=1 м/с 1 метр / минута = 0,0167 метра в секунду 60*0,0167=1,002 окр=1 г)100м/мин= 6км/ч 1 метр / минута = 0,06 километра в час 100*0,06=6