ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! выпишите из текста переходный глагол . докажите пра??ильность своего выбора .

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ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! выпишите из текста переходный глагол . докажите пра??ильность своего выбора .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол ПРИВЕСТИ. Это переходный глагол, так как он  вступает в сочетание с существительным в винительном падеже без предлога в значении прямого объекта действия. Привести (кого? что?) человека / аргумент. 
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