ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! выпишите из текста переходный глагол . докажите пра??ильность своего выбора .
Русский язык
ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ! выпишите из текста переходный глагол . докажите пра??ильность своего выбора .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол ПРИВЕСТИ. Это переходный глагол, так как он вступает в сочетание с существительным в винительном падеже без предлога в значении прямого объекта действия. Привести (кого? что?) человека / аргумент.
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