Яка країна 13 місяців залита сонцем?

География
Яка країна 13 місяців залита сонцем?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ефіопія — країна 13 місяців сонця, з урахуванням того, що в ефіопському календарі в році 13 місяців.
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