Выписаны первые несколько членов числовой последовательности: 2; -6; 18; . Найдите су??му первых 5 её членов. Срочняк!! Ребята!!!

Алгебра
Выписаны первые несколько членов числовой последовательности: 2; -6; 18; . Найдите су??му первых 5 её членов. Срочняк!! Ребята!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2; -6; 18;...это геометрическая прогрессия с q= -6 : 2 = -3поэтому 2; -6; 18; -54; 162Сумма = 2 + (-6) + 18 + (-54) + 162 = 122

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