Грибы паразиты поражающие растения

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Названия грибов паразитов поражаемые растения наносимый вредголовневые грибы : овес, пшеница и другие злаки Уничтожает соцветия . злаковгрибы-трутовики : Стволы деревьев Разрушает древесину .спорыньевые грибы : культурные и дикорастущие злаки Уничтожает растение