Грибы паразиты поражающие растения

Биология
Грибы паразиты поражающие растения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Названия грибов паразитов    поражаемые растения                 наносимый вредголовневые грибы  :               овес, пшеница и другие злаки    Уничтожает соцветия .          злаковгрибы-трутовики :                   Стволы деревьев                          Разрушает древесину .спорыньевые грибы  :         культурные и дикорастущие злаки Уничтожает растение
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