Грибы питаются как ..... но растут как ......

Биология
Грибы питаются как ..... но растут как ......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
питаются как животные, но растут как растения
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