Грибы питаются как ..... но растут как ......
Биология
Грибы питаются как ..... но растут как ......
Ответ(ы):
Гость:
питаются как животные, но растут как растения
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