Группа туристов из восьми человек собирается поехать на экскурсию в другой город. Билет в плацкартный вагон стоит 655 руб., а в купейный- в 3 раза дороже. На сколько больше нужно заплатить за билеты в купейный вагон? Пожалуйс...

Математика

Группа туристов из восьми человек собирается поехать на экскурсию в другой город. Билет в плацкартный вагон стоит 655 руб., а в купейный- в 3 раза дороже. На сколько больше нужно заплатить за билеты в купейный вагон? Пожалуйста решите с краткой записью даю много баллов

Автор: Гость