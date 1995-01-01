Группа туристов из восьми человек собирается поехать на экскурсию в другой город. Билет в плацкартный вагон стоит 655 руб., а в купейный- в 3 раза дороже. На сколько больше нужно заплатить за билеты в купейный вагон? Пожалуйс...
Математика
Группа туристов из восьми человек собирается поехать на экскурсию в другой город. Билет в плацкартный вагон стоит 655 руб., а в купейный- в 3 раза дороже. На сколько больше нужно заплатить за билеты в купейный вагон? Пожалуйста решите с краткой записью даю много баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
655*3=1995-1билет 1995*8=15960-8билетов в купе 665*8=5320-8билетов в плацкарт 15960-5320=10640рублей нужно больше заплатить.
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Математика
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