Грузовой трамвайный вагон. За 10 часов работы использует 23,76·10в пятой степени кДж електроэнергии. Найти мощность двигателя трамвая
Физика
Грузовой трамвайный вагон. За 10 часов работы использует 23,76·10в пятой степени кДж електроэнергии. Найти мощность двигателя трамвая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=23.78*10^8 Дж t=10*3600=36*10^3 c P=?P=A/t=23.78*10^8/36*10^3=66*10^3 Вт (66 кВт)============
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