На учительском столе лежали 24 тетради сколько тетрадей раздали журнал ученика ес??и на столе осталось тетради 8 раз меньше чем было
Математика
На учительском столе лежали 24 тетради сколько тетрадей раздали журнал ученика ес??и на столе осталось тетради 8 раз меньше чем было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:8 = 3 тетради - остались на столе 24 -3 = 21 тетрадь раздали
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