На учительском столе лежали 24 тетради сколько тетрадей раздали журнал ученика ес??и на столе осталось тетради 8 раз меньше чем было

Математика

На учительском столе лежали 24 тетради сколько тетрадей раздали журнал ученика ес??и на столе осталось тетради 8 раз меньше чем было

Автор: Гость