Пешеход двигается со скоростью. 5 км в час сколько км он пройдет за 2 часа

Математика
Пешеход двигается со скоростью. 5 км в час сколько км он пройдет за 2 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2=10км пешеход пройдёза 2 часа. Ответ 10 километров
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