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С2H6-C2H2-C6H6-C6H6CL6
Химия
С2H6-C2H2-C6H6-C6H6CL6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6 = C2H2 + H2 3С2Н2 = С6Н6 тримеризация С6H6 + 3Cl2 = C6H6CL6 (CH2Cl2, hv) гексахлоран
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