Найдите площадь квадрата описанного вокруг окружности радиуса 19
Математика
Найдите площадь квадрата описанного вокруг окружности радиуса 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим что сторона квадрата это а, тогда а=2R, следовательно по формуле площади квадрата 38^2=S ответ s = 1444
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