Задание 32 помогите!!!! дам 20

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Задание 32 помогите!!!! дам 20
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Гость:
По порядку: Some - any - some - some ---------------------------------------------------- Some употребляется в утвердительных предложениях, Any - в вопросах и отрицаниях.
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