Сколько общих тетрадей по Цене 29 Руб можно купить на 100 рублей Ответ за-ПИШИ С помо?? неравенства т

Математика

Сколько общих тетрадей по Цене 29 Руб можно купить на 100 рублей Ответ за-ПИШИ С помо?? неравенства т

Автор: Гость