Запишите числа в виде десятичной дроби а затем в виде процентов 1/4; 1/2; 6 3/4; 3 1/20

Математика

Запишите числа в виде десятичной дроби а затем в виде процентов 1/4; 1/2; 6 3/4; 3 1/20

Автор: Гость