Запишите числа в виде десятичной дроби а затем в виде процентов 1/4; 1/2; 6 3/4; 3 1/20
Математика
Запишите числа в виде десятичной дроби а затем в виде процентов 1/4; 1/2; 6 3/4; 3 1/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 = 0,25 = 25% 1/2 = 0,5 = 50% 6 3/4 = 27/4 = 6,75 = 675% 3 1/20 = 61/20 = 3,05 = 305%
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