Дж. б упростите выражение и найдите его значение при a = - 6
Алгебра
Дж. б упростите выражение и найдите его значение при a = - 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2a²-8)/8 * 2/(a-2)=2(a-4)/8 * 2/(a-2)=2(a-2)(a+2)*2 / 8*(a-2)=(a+2)/2=(-6+2)/2=-4/2=-2.
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