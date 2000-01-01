Помогите пожалуйста Дайте характеристику гор Гималаи по плану: 1.Общий характе?? рельефа 2.Наиболее крупные формы рельефа 3.Расположение горных хребтов 4.Самые высоко- и низкорасположенные от уровня моря точки 5.Преоблад...

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Расположены между Тибетским нагорьем на севере и Индо-Гангской низменностью на юге Евразии и протягиваются на 2 400 км. Горный рельеф Гималаев оказывает влияние на климат Евразии. Большинство рек, стекающих с Гималайских гор, являются притоками Инда и Ганга, которые несут свои воды в Индийский океан. Питание их — ледниково-дождевое. Разлив приходится на лето. Инд и Ганг приносят с гор огромную массу твердых частиц, которые они откладывают в своей равнинной части или в дельте. Размещение животных и растений подчинено законам высотной поясности, причем количество и состав поясов у северных склонов Гималаев отличается от южных, так как различны их климатические особенности. 1. У подножья и в предгорьях Гималаев расположены заболоченные джунгли. Их называют тераи. Они очень богаты растительностью: травы высотой до 5 м, веерные и кокосовые пальмы, бамбук. Зимой здесь обнажаются русла рек, растрескивается засохшая в болотах грязь. Ветры часто поднимают с иссохшей земли тучи пыли. 2. На высоте от 400 до 1500 м расположен пояс субэкваториальных влажных лесов. Здесь уже нет такой жары, как в тераях летом, и гораздо обильнее летние дожди (основные насыщенные влагой летнего муссона воздушные массы идут именно на этих высотах). Для этого пояса характерны магнолии, цитрусовые, камфорный лавр. 3. Выше влажные субэкваториальные леса сменяются до 2000 м на вечнозеленые субтропические леса, которые здесь представлены зарослями мимозы. 4. С высот 2000 до 2500 м вечнозеленые леса начинают сменяться листопадными, в которых господствуют клен, черемуха, каштаны, дубы, вишни. 5. Выше 2500 м начинают преобладать хвойные леса, которые располагаются до высоты 3500-4000 м. 6. Примерно с высоты 3500 м древесная растительность начинает пропадать, сменяясь на луговую с большим разнотравьем. Часто среди лугов можно встретить заросли кустарников. Вследствие сурового климата растения здесь с высотой становятся низкорослыми, прижатыми к земле. Чаще всего они размножаются вегетативно, так как их семена за короткое лето не созревают. Альпийские растения удивительно морозоустойчивы. Ночью температура здесь иной раз опускается до нуля градусов, венчики цветов, казалось бы, замерзают, но утром под действием солнечных лучей вновь оживают, привлекая внимание насекомых крупными цветами. 7. С высоты 4500 м в Гималаях начинается пояс вечных снегов и ледников. Среди животных, обитающих в Гималаях, можно встретить медведей, слонов, носорогов, обезьян. Много пресмыкающихся, опасных для человека.