Морфологический разбор причастия солнце раскалённое
Русский язык
Морфологический разбор причастия солнце раскалённое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: СОЛНЦЕ Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, неодушевленное, средний род Формы: солнце, солнца, солнцу, солнцем, солнц, солнцам, солнцами, солнцах Начальная форма: РАСКАЛИТЬ Часть речи: причастие Грамматика: единственное число, именительный падеж, переходный, прошедшее время, совершенный вид, средний род, страдательный залог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите пожалуйста Дайте характеристику гор Гималаи по плану: 1.Общий характе?? рельефа 2.Наиболее крупные формы рельефа 3.Расположение г...
Математика
Математика
Математика