Найдите высоту равнобедренного прямоугольного треугольника опущенную из вериши??ы прямого угла если катет равен 6 см
Геометрия
Найдите высоту равнобедренного прямоугольного треугольника опущенную из вериши??ы прямого угла если катет равен 6 см
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