Помогите с химией срочно!!!!! только задание 3 с названиями вещества
Химия
Помогите с химией срочно!!!!! только задание 3 с названиями вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) С6Н14 б) С6Н14 в)С5Н12 г) С6Н14 д) С7Н16 названия наверное сам(а) дашь,это просто. Я просто не помню точно
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