Дневная норма выработки у рабочего была 15 деталей на новом станке он за 2 дня готовил 60 деталей во сколько раз больш едеталей изготовил рабочий за 1 деньна новом станке

Математика

Дневная норма выработки у рабочего была 15 деталей на новом станке он за 2 дня готовил 60 деталей во сколько раз больш едеталей изготовил рабочий за 1 деньна новом станке

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