Решите уравнение log2(6-х)=3
Алгебра
Решите уравнение log2(6-х)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинаем с ОДЗ: х<5 логарифмируем тройку по основанию 2: 3=log2(8) 6-х=8 х=2 удачи! ^_^
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дневная норма выработки у рабочего была 15 деталей на новом станке он за 2 дня готовил 60 деталей во сколько раз больш едеталей изготовил рабочий з...
Геометрия
Найдите высоту равнобедренного прямоугольного треугольника опущенную из вериши??ы прямого угла если катет равен 6 см