Решите уравнение log2(6-х)=3

Алгебра
Решите уравнение log2(6-х)=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинаем с ОДЗ: х<5 логарифмируем тройку по основанию 2: 3=log2(8) 6-х=8 х=2 удачи! ^_^
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