Перечитай начало отрывка из главы maman. Как ты думаешь , почему мама не замечала, что вода лилась из чайника , что люди вошли в гостиную ?Что могло происходить на душе? Какие чувство автора выразились в рассказе о maman? Объя...

Литература
Перечитай начало отрывка из главы maman. Как ты думаешь , почему мама не замечала, что вода лилась из чайника , что люди вошли в гостиную ?Что могло происходить на душе? Какие чувство автора выразились в рассказе о maman? Объясни свои выводы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мамы не было настроение.отразилась на мужа,который всегда пьян. на сына,который пропадает все время на улице. помочь не кому?
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