Перечитай начало отрывка из главы maman. Как ты думаешь , почему мама не замечала, что вода лилась из чайника , что люди вошли в гостиную ?Что могло происходить на душе? Какие чувство автора выразились в рассказе о maman? Объя...

Литература

Перечитай начало отрывка из главы maman. Как ты думаешь , почему мама не замечала, что вода лилась из чайника , что люди вошли в гостиную ?Что могло происходить на душе? Какие чувство автора выразились в рассказе о maman? Объясни свои выводы.

Автор: Гость