Общее уравнение прямой, проходящей через точки А(-2,3) и В(2,-3) имеет вид

Алгебра
Общее уравнение прямой, проходящей через точки А(-2,3) и В(2,-3) имеет вид
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-(y/x)x или y=-1.5x
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