Помогите пожалуйста упростите выражения (a/m^2+a^2/m^3) : (1/y + 1/x)
Алгебра
Помогите пожалуйста упростите выражения (a/m^2+a^2/m^3) : (1/y + 1/x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(am+a²)/m^3 =a(m+a)/m^3; (x+y)/xy; при делении дробь переворачиваем и будет умножение a(m+a) *xy /m^3*(x+y) дальше не упростить
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