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Как с помощью цикла while вывести на экран квадраты всех цифр
Информатика
Как с помощью цикла while вывести на экран квадраты всех цифр
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