Guess the words and write them down. То есть нужно поменять буквы местами и получатся слова. Ticat- Socy-cosy Adry- Lacperife- Rafict- Dorer- Cefofe-
Английский язык
Guess the words and write them down. То есть нужно поменять буквы местами и получатся слова. Ticat- Socy-cosy Adry- Lacperife- Rafict- Dorer- Cefofe-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ticat- attic Socy-cosy Adry- yard Lacperife- fireplace Rafict- Dorer- order Cefofe- coffee
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