СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! Сочинение на тему "самое большое достижение в жизни"

Обществознание
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! Сочинение на тему "самое большое достижение в жизни"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увидел на улице двух летнюю девочку (или трех),помогла найти ей родителей ... ребенок шел в ноябре в легкой кофточке,и домашних тапочках. я сильно испугалась..подошла к ней согрела и отправилась к ней домой. еще сильно горжусь тем что с 17 лет не завишу от родителей, горжусь тем что получил сам образование в хорошем ВУЗе...
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