Мотоциклист за день проехал некоторое расстояние.1% путь он ехал по проселочной дороге что составило 3км .остальную часть пути он ехал по шоссе.сколько километров ехал мотоциклист по шоссе
Математика
Мотоциклист за день проехал некоторое расстояние.1% путь он ехал по проселочной дороге что составило 3км .остальную часть пути он ехал по шоссе.сколько километров ехал мотоциклист по шоссе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За день мотоциклист проехал 1) 3,2умножить на 100=320км
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Математика