Мотоциклист за день проехал некоторое расстояние.1% путь он ехал по проселочной дороге что составило 3км .остальную часть пути он ехал по шоссе.сколько километров ехал мотоциклист по шоссе

Математика

Мотоциклист за день проехал некоторое расстояние.1% путь он ехал по проселочной дороге что составило 3км .остальную часть пути он ехал по шоссе.сколько километров ехал мотоциклист по шоссе

Автор: Гость