Гусеница ползёт со скоростью 1 четвёртых м\мин . Какое расстояние проползёт гусеница : за 8\15 часа и за 7\12 часа?
Математика
Гусеница ползёт со скоростью 1 четвёртых м\мин . Какое расстояние проползёт гусеница : за 8\15 часа и за 7\12 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/4м/мин *(8/15часа = 8/15*60=32мин)=32/4=8метров за 8/15часа; 2) 1/4мин*(7/12часа=7/12*60=35мин)=35/4=8,75м или 8м75см за 7/12часа.
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