Гусеница ползёт со скоростью 1 четвёртых м\мин . Какое расстояние проползёт гусеница : за 8\15 часа и за 7\12 часа?

Математика

Гусеница ползёт со скоростью 1 четвёртых м\мин . Какое расстояние проползёт гусеница : за 8\15 часа и за 7\12 часа?

Автор: Гость