Гусениця повзе по стеблу, висота якого 1 м. Удень вона піднімається на 5 дм., а вночі опускається на 4 дм. Через скільки днів гусениця буде на вершечку стебла?
Математика
Гусениця повзе по стеблу, висота якого 1 м. Удень вона піднімається на 5 дм., а вночі опускається на 4 дм. Через скільки днів гусениця буде на вершечку стебла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 дней гусеница подымется на 5 дм: 5*(5-4) = 5 дм На шестой доползёт до вершины: 5 + 5 = 10 дм = 1 м.
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