Гусениця повзе по стеблу, висота якого 1 м. Удень вона піднімається на 5 дм., а вночі опускається на 4 дм. Через скільки днів гусениця буде на вершечку стебла?

Математика

Гусениця повзе по стеблу, висота якого 1 м. Удень вона піднімається на 5 дм., а вночі опускається на 4 дм. Через скільки днів гусениця буде на вершечку стебла?

Автор: Гость