Гуси!.. Теперь вся палуба хочет видеть гусей.Мы снимаем.У нас моментально кончаетс?? плёнка , а пока заряжаем , новые стаи треугольником и вовсе без строя проплывают сзади, и впереди , и прямо над палубой.Ошалелые, как мальчишк...

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Гуси!.. Теперь вся палуба хочет видеть гусей.Мы снимаем.У нас моментально кончаетс?? плёнка , а пока заряжаем , новые стаи треугольником и вовсе без строя проплывают сзади, и впереди , и прямо над палубой.Ошалелые, как мальчишки, мечемся от борта к борту, не зная,куда направить глаза...Высоко, разрезав надвое солнце, тянется ниточка журавлей.Со свистом над самой водой проносятся утки. Гуси неторопливо поднимаются и опускаются за кустами. 1)Определите тему текста.Укажите ключевые слова.Озаглавьте текст. 2)Определите тип речи. 3)Определите стиль текста.Укажите слова разговорного стиля. 4)Найдите глаголы стоящие настоящего времени.Как они соотносятся с моментом речи?Почему В.Песков использует глаголы в форме настоящего времени?

Автор: Гость