Hайдите сумму всех целых чисел, удовлетворяющих неравенству -21,14 lt; x lt; 19,42.

Математика
Hайдите сумму всех целых чисел, удовлетворяющих неравенству -21,14 lt; x lt; 19,42.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целые числа, удовлетворяющие данному неравенству: -21, -20, -19, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., 19. Заметим, что все числа кроме чисел -20 и -21 имеют противоположные, т.е. -19 + 19 =0, -18 +18 = 0, ... Следовательно, сумма всех целых чисел - это сумма только чисел -21 и -20, а она равна -41.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что я знаю о велосипеде сочинение. Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо))
Ответить
Математика
На сколько нужно разделить 87048 чтобы получилось 124
Ответить
Русский язык
Каким способом образовано наречие ИЗДАЛЕКА?
Ответить
Русский язык
Составь рассказ на тему Так на Руси одевались в старину
Ответить
Математика
Расположите в порядке убывания числа: -10; -16; -1\5; 0; 1\3; 2целых 1\7.
Ответить