Hайдите сумму всех целых чисел, удовлетворяющих неравенству -21,14 lt; x lt; 19,42.

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Целые числа, удовлетворяющие данному неравенству: -21, -20, -19, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., 19. Заметим, что все числа кроме чисел -20 и -21 имеют противоположные, т.е. -19 + 19 =0, -18 +18 = 0, ... Следовательно, сумма всех целых чисел - это сумма только чисел -21 и -20, а она равна -41.