Что я знаю о велосипеде сочинение. Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо))

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Что я знаю о велосипеде сочинение. Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 у меня есть необыкновенный друг, который превращает меня из пешехода в водителя. Он близок не только мне, но и взрослым. Это велосипед. Изобрели его давно. Первые велосипеды сильно отличались от современных. Они были деревянными и больше напоминали самокат. Педалей у них не было. Ездок просто отталкивался от земли ногами, а потом поджимал их и ехал по инерции. Поэтому их называли «беговыми машинами». Шин и цепной передачи тоже не было. Сегодня есть велосипеды на любой вкус - детские, женские, складные, дорожные, спортивные. Но правила безопасности одинаковы для всех велосипедистов. Эти правила нужно знать всем и соблюдать их. Ведь велосипед не просто игрушка, а транспортное средство. Некоторые ребята гоняют на велосипедах по тротуару, мешая прохожим. Так как я ещё маленький, то мой друг называется «Орленок». По тротуару я еду под присмотром мамы. А когда мне исполнится 14лет, родители купят большой велосипед. Я берегу своего друга. Перед поездкой я обязательно проверяю, как работают руль и тормоз, хорошо ли закреплено сиденье, накачаны ли шины. Никогда не забываю о звуковом сигнале - звонок должен быть звонким и отчётливым. Многие мои друзья катают на багажнике других ребят. Но это очень опасно. Вот такой случай произошёл с моим другом Петей. Он хотел показать свое умение водителя, взяв с собой Мишу Соколова. Но он не знал, что перегруженным велосипедом трудно управлять. На их пути встретилась выбоина, велосипед упал и они оказались на земле. Вместо радости-слёзы. Я иногда встаю рано, когда нет большого движения, беру свой велосипед и в путь.
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