Составь рассказ на тему Так на Руси одевались в старину

Гость: Гость:

Мужская одежда состояла из широкой рубахи из простого холста или шелка, доходившей до колен, и портов. Ворот рубахи вырезался по шее и имел спереди прямой разрез, который завязывался на шнурки или застегивался на пуговицу. Рубахи не заправляли в штаны, а носили навыпуск. Нарядные рубахи, обычно красного цвета, вышивали золотом и шелком. Рубахи, как мужские, так и женские, украшали вышивкой. Орнаментный узор клали на ворот, рукава и подол. Считалось, что вышивка-«оберег» предохраняла, оберегала от злых сил. Князю полагалось ходить в длинной до пят одежде алого цвета, непременно богато расшитой. Особая роскошь княжеского наряда заключалась в нашитых на кафтан дорогой материи, непременно другого цвета, кружевах и драгоценных пуговицах. Бояре носили одежду покороче и других цветов. Верхним платьем служил кафтан, обычно с длинными рукавами. Верхней парадной одеждой был также опашень. Его носили внакидку, на «опаш» . Сверху донизу опашень застегивали на пуговицы, серебряные или золотые. Опашень на меху становился шубой. В холодное время на исподние (нижние) рубашки надевали шерстяные или меховые одежды: различные безрукавки и шубы. Кто победнее, носил шубу из овчины, козьего, волчьего или медвежьего меха. Богатые и знатные шили шубы из песца, бобра, лисицы, белки и куницы. Шубы были длинные и короткие, но всегда широкие. Их надевали не только – во время приема гостей. В шубах и шапках бояре сидели в Боярской думе, на царских пирах даже в жаркие дни. Вот почему в строчке у Кончаловской мы читаем: «А боярыня, бывало, по три шубы надевала» . Шубы шили мехом внутрь. Простые шубы подбивали овчиной или заячьим мехом, а парадные – собольим, лисьим, бобровым. Вообще считалось, что чем больше надето на человеке, тем лучше, тем он богаче. Рукава у некоторых видов одежды были очень длинными. Зимой при отсутствии рукавиц в них грели руки. Рукава завязывали сзади или собирали в складки на запястьях. Когда рукава были спущены, работать было невозможно. Отсюда и поговорка: «Работать спустя рукава