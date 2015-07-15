Помогите с 1 номером из рамок вставте слова
Английский язык
Помогите с 1 номером из рамок вставте слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2owners 3window 4bench 5clothes 6telephone 7inside 8torch 9noise 10footsteps
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