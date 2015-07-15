Почему греки начали покидать свою страну и куда они уехали ? Помогите пожалуйста ) если можно кратко
История
Почему греки начали покидать свою страну и куда они уехали ? Помогите пожалуйста ) если можно кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Греции было мало плодородных земель и поэтому не хватало хлеба, вот поэтому они и отправлялись в другие страны. Заселяли побережье Черного и Средиземного моря, так как там были плодородные земли.
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