Кто хорошо разбирается в английском помогите пожалуйста (задание 2)

Английский язык
Кто хорошо разбирается в английском помогите пожалуйста (задание 2)
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Автор: Гость
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Гость:
Тут нету задания 2,,,,,,,,,,
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