Scanf (“ %d”,amp; x) осуществляется вывод символьной переменной осуществляется выво?? переменной целого типа осуществляется ввод переменной целого типа осуществляется ввод переменной с плавающей точкой
Информатика
Scanf (“ %d”,amp; x) осуществляется вывод символьной переменной осуществляется выво?? переменной целого типа осуществляется ввод переменной целого типа осуществляется ввод переменной с плавающей точкой
Ответ(ы) на вопрос:
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осуществляется ввод переменной целого типа
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