Scanf (“ %d”,amp; x) осуществляется вывод символьной переменной осуществляется выво?? переменной целого типа осуществляется ввод переменной целого типа осуществляется ввод переменной с плавающей точкой

Информатика
Scanf (“ %d”,amp; x) осуществляется вывод символьной переменной осуществляется выво?? переменной целого типа осуществляется ввод переменной целого типа осуществляется ввод переменной с плавающей точкой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осуществляется ввод переменной целого типа
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