Помогите крестьянину вычислить количество корма для овец. Если каждой овце дават?? по 0,6кг комбикорма в день,то его запасов хватит на 96 дней. Чтобы этих запасов хватило на 120 дней, в день каждой овце надо давать...

Математика

Помогите крестьянину вычислить количество корма для овец. Если каждой овце дават?? по 0,6кг комбикорма в день,то его запасов хватит на 96 дней. Чтобы этих запасов хватило на 120 дней, в день каждой овце надо давать...

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