Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два пешихода . Че??ез 3 ч S между ними было равно 27 км . Один из них шел со скоростью 4 км/ч . С какой скоростью шел второй пешеход ?

Математика

Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два пешихода . Че??ез 3 ч S между ними было равно 27 км . Один из них шел со скоростью 4 км/ч . С какой скоростью шел второй пешеход ?

Автор: Гость