Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два пешихода . Че??ез 3 ч S между ними было равно 27 км . Один из них шел со скоростью 4 км/ч . С какой скоростью шел второй пешеход ?
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два пешихода . Че??ез 3 ч S между ними было равно 27 км . Один из них шел со скоростью 4 км/ч . С какой скоростью шел второй пешеход ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*3=12 (км) прошёл первый пешеход. 2) 27-12=15 (км) прошёл второй пешеход. 3) 15:3=5 (км/ч) скорость второго пешехода. Ответ: со скоростью 5 км/ч.
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