Как связаны строение клюва и ног птицы с образом жизни??
Биология
Как связаны строение клюва и ног птицы с образом жизни??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если хищники то обычно у них заостренный ключ и длинные и очень острые когда на ногах или травоядные те же гуси перепонки на ногах для лучшего передвижения и плоский клюв
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