Крассворд на тему реки крыма

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Крассворд на тему реки крыма
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Гость:
1. Река бассейна Каспийского моря. 2. Ее название похожа на женское имя. 3. Река в Республике Коми и Ненецком автономном округе Российской Федерации. 4.Одна из крупнейших рек мира. 5. Река образуется от слияния рек Аян-Юрях и Кулу, берущих начало на Охотско-Колымском нагорье. 6.  Река в Европейской части России. 7. На этой реке построен города Ростов-на-Дону, Воронеж, Новомосковск. 8. На этой реке построен город Санкт-Петербург. 9. Река на северо-западе России, в Архангельской области. Название этой реки не связано с названием озера 10. Река-граница между Россией и Китаем 11. Река в Западной Сибири. Образуется на Алтае при слиянии Бии и Катуни.
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