Крассворд на тему реки крыма

Гость: Гость:

1. Река бассейна Каспийского моря. 2. Ее название похожа на женское имя. 3. Река в Республике Коми и Ненецком автономном округе Российской Федерации. 4.Одна из крупнейших рек мира. 5. Река образуется от слияния рек Аян-Юрях и Кулу, берущих начало на Охотско-Колымском нагорье. 6. Река в Европейской части России. 7. На этой реке построен города Ростов-на-Дону, Воронеж, Новомосковск. 8. На этой реке построен город Санкт-Петербург. 9. Река на северо-западе России, в Архангельской области. Название этой реки не связано с названием озера 10. Река-граница между Россией и Китаем 11. Река в Западной Сибири. Образуется на Алтае при слиянии Бии и Катуни.