Придумайте будьласка діалог на тему "Що найдорожче та найрідніше тобі?".

Гость: Гость:

Одного разу вчитель вирішив задати дітям питання: - Діти, що для вас є найріднішим і найдорожчим? - Родина та друзі! - одразу ж відповів Сашко. - Україна, мама і тато... - невпевнено відповіла Оксанка. - Для мене найдорожче - це Біблія, а найрідніше - це тепло рідної оселі, - розсудливо сказала Віка. - Найрідніше - це наша ненька Україна, - підсумував Олег. - І родина! - відповів Сашко. - І Бог! - усміхнувся вчитель, - Все найдорожче для нас - найближче до нашого серця.