Помогите решить задачу уровнением Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10...
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Помогите решить задачу уровнением Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10км/ч больше скорости другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1620:18=90км/ч (90-10):2=40км/ч скорость второго 40+10=50 км/ч скорость первого
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