Помогите решить задачу уровнением Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10...

Математика

Помогите решить задачу уровнением Из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч. Определи скорость каждого поезда, если расстояние между городами 1620 км, а скорость одного поезда на 10км/ч больше скорости другого

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