Где в Афинах собирались народные собрания?Почему под открытом небе?

Гость: Гость:

В Афинах народное собрание сходилось раз в полторы недели на холме Пникс . На вершине этого холма до сих пор стоит трибуна, с которой говорили с народом афинские ораторы: белый каменный куб в рост человека и к нему с двух сторон — каменные лесенки со ступеньками по колено высотой. Здесь кричали подолгу: иногда, собравшись утром, расходились только вечером, когда в сумерках уже не разглядеть было поднятых рук . Почему под открытым небом? - В Афинах всегда было очень тепло)) )