Где в Афинах собирались народные собрания?Почему под открытом небе?
История
Где в Афинах собирались народные собрания?Почему под открытом небе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Афинах народное собрание сходилось раз в полторы недели на холме Пникс . На вершине этого холма до сих пор стоит трибуна, с которой говорили с народом афинские ораторы: белый каменный куб в рост человека и к нему с двух сторон — каменные лесенки со ступеньками по колено высотой. Здесь кричали подолгу: иногда, собравшись утром, расходились только вечером, когда в сумерках уже не разглядеть было поднятых рук . Почему под открытым небом? - В Афинах всегда было очень тепло)) )
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