Могла ли быть создана такая скульптура как "Дискобол" в странах древнего востока. ??очему?
История
Могла ли быть создана такая скульптура как "Дискобол" в странах древнего востока. ??очему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше всего нет,потому что в странах древнего востока основной религией был буддизм,который исповедовал духовное спокойствие и тихий способ жизни,а "Дискобол" подталкивал людей к физической досконалости и ежедневной рутине.
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