За 3 часа было продадено 350 литров квасу за первый час продали 120 литров и за третий час столька жэ литров квасу сколька литров квасу было продано за другой час
Математика
За 3 часа было продадено 350 литров квасу за первый час продали 120 литров и за третий час столька жэ литров квасу сколька литров квасу было продано за другой час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 350-120=230(л)-за второй и третий час 2) 230:2=115(л)- за второй/третий час Ответ: за второй час было продано 115 литров кваса
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