За 3 часа было продадено 350 литров квасу за первый час продали 120 литров и за третий час столька жэ литров квасу сколька литров квасу было продано за другой час

Математика

За 3 часа было продадено 350 литров квасу за первый час продали 120 литров и за третий час столька жэ литров квасу сколька литров квасу было продано за другой час

Автор: Гость