Я знаю, у вас доброе сердце, помогите пжл) 1) Zn+HNO3(конц.)➡️?+NO+? 2) NH3+О2➡️... Расставьте коэффициенты с помощью электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель ❤️

Гость: Гость:

1) 3Zn + 8HNO3 (K) ⇒ 3Zn(NO3)2 + 4H20 + 2NO Zn⁰ -2e → Zn ⁺² | 3 окисление, восстановитель( Zn) N⁺⁵ +3e → N⁺² |2 восстановление, окислитель (N в азотной кислоте) 2) 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O 2N⁻³ -6e → N₂⁰ |2 окисление, восстановитель (N в аммиаке) 02⁰ +4e → 20⁻² |3 восстановление, окислитель (02) (это окисление без катализатора, но есть еще и с катализатором) 4NH3 + 502 = 4NO + 6H20 N⁻³ -5e→N⁺² |4 окисление, восстановитель 02⁰ +4e → 20⁻²|5 восстановление. окислитель