Выполните действие: -4,7+2,9= 3,7-5,6=
Математика
Выполните действие: -4,7+2,9= 3,7-5,6=
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Гость:
1) 1.8 2) -1.9 вроде бы все верно ! )
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